TRANSPARÊNCIA: Transmissão ao vivo alcança quase 5 mil internautas em Audiência Pública

A Prefeitura de Vilhena, através da equipe da Tecnologia da Informação Municipal (TI) transmitiu, ao vivo, a Audiência Pública referente ao 1º Quadrimestre de 2017 da administração municipal, na sexta-feira, 26.

A ação inovadora teve como objetivo dar mais transparências as ações da administração municipal e também proporcionar maior participação da sociedade. Quase 5 mil internautas foram alcançados com a iniciativa.

Segundo Marcelo Ceballos, responsável pela equipe da TI, a transmissão foi realizada através da página do Facebook da Prefeitura de Vilhena e alcançou 4505 pessoas. “Estamos avançando no processo de dar mais transparência à administração pública, além de trazer a população para junto da administração municipal, colaborando com a cidadania e participação social”, ressaltou.

De acordo com o secretário municipal de Comunicação, Esteban Vera, a ação busca a transparência das ações. “Buscamos que a população tenha mais acesso e conhecimento das ações que o município vem realizando. É um direito do cidadão, e a transmissão da audiência mostra o compromisso da gestão da prefeita Rosani Donadon, de fazer com que a população tenha conhecimento das informações de interesse público”, avalia.

OUTRAS AUDIÊNCIAS

Nesta terça-feira, 30, será feita a transmissão, ao vivo, da 3ª Audiência Pública do SAAE a ser realizada às 19h00 na Câmara Municipal de Vilhena. Já na quarta-feira, 31, acontece a transmissão da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde.

Para as pessoas que desejam acompanhar a transmissão da audiência basta entrar na página do Facebook da Prefeitura de Vilhena acessando o link https://www.facebook.com/PrefeituradeVilhena/.

