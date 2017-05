Viatura da PM tomba durante perseguição

O fato ocorreu neste domingo, 28, na Avenida Topázio, em Rolim de Moura (RO), com uma viatura da Polícia Militar (PM), que realizava uma perseguição a um suspeito de roubo.

Segundo informações, assim que saíram do quartel, os militares foram abordados por uma mulher, que afirmou ter tido seu aparelho celular roubado enquanto estava parada em um semáforo e estava seguindo o agente. Após colherem as características do suspeito, os policiais saíram no encalço do meliante, quando em um retorno, o condutor da viatura perdeu o controle da direção e tombou.

Os três militares que estavam na viatura sofreram escoriações e precisaram de atendimento médico.

Após o ocorrido, uma denúncia anônima deu conta de que o agente do crime havia entrado em uma residência na Avenida Natal, porém, quando integrantes do Núcleo de Inteligência chegaram, foram informados pela avó do suspeito, que o mesmo já tinha saído novamente.

O suspeito, que foi reconhecido pela vítima através de uma foto apresentada pelos militares, ainda não foi localizado e já possui diversas passagens pela polícia pelo mesmo crime.

Texto: Redação

Foto: Reprodução G1