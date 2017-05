Adolescente sequestrada é localizada em cativeiro pela PM

Por meio de Investigação feitas por policiais do núcleo de inteligência da PM, uma adolescente sequestrada na tarde desse último domingo, 28, na Avenida Osvaldo Ribeiro, ao lado do Residencial Orgulho do Madeira, zona leste de Porto Velho, foi localizada amarrada em uma residência na invasão do bairro Cascalheira, na mesma região.

Ela apresentava lesões em consequência de tortura praticada por traficantes, que, segundo a polícia, queriam que o tio da vítima pagasse uma dívida de drogas. Se ele não pagasse no final da tarde desta segunda-feira (29) , a garota seria morta e teria o corpo jogado no lixão.

Ela disse aos policiais que estava andando na rua para sua residência quando um carro modelo Fiat Pálio, com quatro homens, todos armados, parou ao seu lado.

Os homens lhe abordaram e a colocaram dentro do veículo. A garota foi levada para o cativeiro, onde foi amarrada, torturada e colocada ao telefone para falar com o tio.

Após ter sido liberta , ela foi socorrida para a unidade de pronto atendimento da zona leste para receber atendimento médico e posteriormente foi encaminhada para a Delegacia de Crimes Contra Crianças e Adolescentes para passar mais informações sobre os sequestradores .

Nos próximos dias a Polícia civil deve intimar o tio da vítima para prestar esclarecimentos, pois ele não tinha denunciado o seqüestro da sobrinha.

Não se sabe se o tio teria recebido as ameaças e se iria fazer o pagamento da suposta dívida que teria com um traficante conhecido apenas por Diego.

Fonte: Tudorondônia