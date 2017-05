Barcelona terá desfalque contra o Real Ariquemes nesta quarta-feira em Vilhena

O Barcelona terá um importante desfalque para a partida desta quarta-feira contra o Real Ariquemes, pela sexta rodada do segundo turno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017.

O técnico Tiago Batizoco não poderá contar com o meia Edilsinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Apesar do desfalque, o treinador conta com o retorno do volante Cucau para o duelo.

Com a melhor campanha na classificação geral do Estadual (26 pontos), o Barcelona quer a vitória nesta quarta-feira para reassumir a liderança do returno do Estadual, já que ocupa a vice-liderança do turno com dez pontos.

A provável formação para a partida desta quarta-feira será: Rocha; Pablo, Douglas, Zé Klock e Victor Hugo; Vitão, Cucau, Xavão, Nick e Tuquinha; Cabixi.

O Barcelona recebe na quarta-feira, a partir das 20 horas (horário de Rondônia), o Real Ariquemes no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Autor: Futebol do Norte

Foto: Assessoria