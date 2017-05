Corpo de mulher que foi vista pedindo ajuda em Vilhena é encontrado com sinais de estupro

A Polícia Civil investiga a causa da morte de Janilva Ribeiro de Carvalho, de 25 anos, cujo corpo foi encontrado seminu na manhã de domingo (28), às margens da BR 364, a 10 km do município de Comodoro, cidade matogrossense que fica a 110 km de Vilhena.

Conforme informações da polícia, além de estar sem as roupas inferiores, o corpo estava com escoriações provocadas por um provável “arrastamento”. Marcas de pneu também foram reconhecidas perto do corpo de Janilva.

A vítima estava sem documentos, sendo reconhecida depois por parentes. Ela deixa duas crianças, que estão agora sob os cuidados dos avós.

Testemunhas ouvidas pelos investigadores informaram que na noite de sexta-feira (27), ela foi vista no pátio de um posto de combustível, próximo a Vilhena. Ela estaria ainda pedindo ajuda aos clientes do estabelecimento.

Devido à situação em que a jovem foi encontrada, os policiais levantam a hipótese de se tratar de um estupro. A cena do crime também foi modificada, provavelmente por populares, que quebraram plantações ao redor para evitar que o corpo fosse atropelado.

A Polícia Civil investiga o crime e procura pelo suspeito.

Autor: Midia News

Foto: Divulgação