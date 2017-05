Discussão de trânsito acaba na delegacia em Vilhena

Na manhã desta terça-feira, 30, um homem que transitava pela avenida Jô Sato, próximo ao Hospital Regional, acabou sendo ameaçado por outro motorista, após “fechar” o mesmo.

Conforme relatos, um homem identificado como Thiago, estava trafegando pela Avenida Jô Sato, quando “fechou” um motorista que conduzia uma caminhonete GM, S10.

O motorista da caminhonete, posteriormente identificado como Henrique, teria sacado uma arma e apontado para Thiago, que se sentiu ameaçado e acionou a polícia.

Os policiais localizaram o Henrique e o veículo no pátio do posto Simarelli, Bairro Jardim Eldorado. Dentro do carro foi encontrada a arma e uma porção de maconha.

Os policias constataram que a arma usada por Henrique era um simulacro, porém ele foi conduzido à delegacia de Polícia Civil e poderá responder pelo crime de ameaça.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia