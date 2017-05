É AMANHÃ: Vilhena e cidade da Costa Rica disputam o Dia do Desafio

O município de Vilhena disputa amanhã, 31 de maio, o Dia do Desafio contra Liberia, cidade do estado de Guanacaste na Costa Rica.

Os preparativos estão sendo feitos pela prefeitura de Vilhena com a coordenação da secretaria de Esportes e Cultura (Semec).

Amanhã, a partir de zero hora até às 21h, em vários pontos da cidade, o vilhenense vai poder praticar exercícios físicos pelo menos por uns 15 minutos para valer pontuação, conforme o regulamento do evento.

O principal objetivo do Dia do desafio é motivar a população à prática de atividades físicas, seja para melhorar a saúde física como também a mental. Contra Liberia será uma disputa amistosa para estimular desafios que estimulam o corpo dos participantes, por meio de práticas desportivas.

A participação de será livre e há uma mobilizando sendo organizada em várias empresas e no comércio em geral. “Bom lembrar que a pontuação será válida através de registros fotográficos e em vídeo. Os relatórios acumularão os números de participantes para envio imediato até a coordenação geral, após o término da programação, previsto para as 21h”, comentou o secretário da Semec, Natal Jacob (Natalzinho).

As atividades na Semec começam às 07h00 em frente do estádio municipal com a participação de convidados. No Paço Municipal, a mobilização fica por conta da secretaria de Comunicação e da Fundação Cultural que reunirão, às 07h50, os servidores das demais secretarias para os 15 minutos de exercícios físicos.

Os organizadores dos locais onde farão os exercícios no Dia do Desafio podem enviar as fotos e os vídeos para o whatsapp 98446-4941 e também pelos emails: jornalistaribamar@hotmail.com ou ainda, semecvilhena@gmail.com.

Texto: Assessoria

Foto: Ilustrativa