Empresa é assaltada em plena luz do dia no Jardim América

O assalto ocorreu por volta das 11h30 desta terça-feira, 30, na empresa Foto Imagem, localizada na Avenida Tancredo Neves, próximo ao Albergue, no bairro Jardim América.

Segundo informações colhidas no local do crime, um homem de aproximadamente 40 anos, trajando camiseta cinza, calça jeans e boné azul, teria entrado no estabelecimento e anunciado o assalto.

O assaltante, que não apresentou nenhum tipo de arma, roubou um aparelho celular pertencente à atendente e outro, de uma cliente que também teve uma bolsa de moedas levada pelo infrator.

Um jovem que estava no local no momento do assalto, tentou seguir o agente, porém, resolveu recuar para sua própria segurança.

A polícia Militar foi acionada e realiza diligências em busca do suspeito que fugiu em uma bicicleta de cor roxa.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia