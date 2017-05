IFRO oferece 60 vagas no SiSU 2017

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2017.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia está oferecendo 60 vagas em três cursos de nível superior, distribuídas em dois campi do IFRO. A seleção dos candidatos será feita exclusivamente com base nos resultados obtidos pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), referente ao ano de 2016.

Os interessados devem acessar o site www.sisu.mec.gov.br até o dia 1º de junho para efetuarem a inscrição.

Autor: Assessoria