Na capital, prefeita e dirigentes da CEF tratam de investimentos para Vilhena

Rosani pediu prioridade na execução da Macrodrenagem e financiamentos

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB), se reuniu na manhã da segunda-feira, 29, com a equipe de gerentes da Caixa Econômica Federal (CEF), em Porto Velho, para tratar a respeito de investimentos oriundos da entidade bancária destinados ao maior Município do Cone Sul do Estado.

A pauta do encontro ficou marcada por quatro assuntos principais: parceria da Caixa para a compra de máquinas ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Vilhena, uma feira de negócios e financiamentos com sede em Vilhena, prioridade na execução do projeto da Macrodrenagem, além dos financiamentos feitos pelo Poder Executivo junto ao banco.

Durante a conversa, a prefeita de Vilhena destacou a potencialidade econômica do Município, apresentou os projetos desenvolvidos para os próximos anos e mostrou as viabilidades que a administração vilhenense tem para conduzir esse tipo de parceria. “A Caixa é um grande parceiro de Vilhena e essa relação só irá trazer benefícios à nossa comunidade”, destacou a chefe do poder executivo local. A equipe da Caixa demonstrou interesse em dar continuidade à parceria, e agora faz análises das contas do Município.

EVENTO

A prefeita de Vilhena propôs à Caixa um evento de negócios no Município de Vilhena, para que a população possa ter acesso a financiamentos, e o comércio apresentar seus produtos.

Texto e fotos: Assessoria