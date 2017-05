Passeio ciclístico encerra “Maio Amarelo” em Vilhena

Na tarde do último sábado, 27, a CIRETRAN de Vilhena em parceria com Rotaty Club e os Jovens Demoley, realizaram, o primeiro “Passeio Ciclístico pela Vida” encerrando oficialmente as atividades do Maio Amarelo, que foi um mês voltado para a atenção ao trânsito.

Neste mês, foram realizadas palestras em escolas públicas, privadas, empresas e blitz educativas. E no sábado, o passeio ciclístico fechando assim o mês. Este passeio contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas, onde fizemos a distribuição de 200 camisetas patrocinadas pelo SICOOB, teve também pula-pula, pipocas e algodão doce, patrocinados pelo Rotary Club para quem não quis fazer o percurso que foi de 4 km, saindo da Praça Nossa Senhora Aparecida seguindo pela Avenida Capitão Castro até a Rua Jamari, subindo pela Avenida Major Amarante finalizando no ponto de partida.

Ao longo do percurso os ciclistas receberam orientações sobre como pedalar com segurança, direitos e deveres dos ciclistas, visando com isso melhorar o trânsito dos ciclistas em nosso município.

O evento teve a colaboração da Policia Militar, Policia Rodoviária Federal, Bombeiros Militar, Bombeiros Civis, Vilhena Bike Club, Bicicletaria DS, Tucano Bike, Fukuro Bike, Pedal & CIA, SEST\SENAT, Secretaria Municipal de Comunicação e Vereador Suchi.

Texto: Redação

Fotos: Assessoria