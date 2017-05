QUINTA-FEIRA: 18 escolas participam dos Jogos Escolares de Vilhena

O ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira, nesta quinta-feira, 1º de junho, será palco do maior encontro esportivo entre estudantes das escolas públicas e particulares do município.

Os Jogos Escolares de Vilhena (JEV’S) começam às 19 horas e marcam o início da fase municipal dos Jogos Regionais, previstos para o dia 27 de junho, e que tem como meta classificar equipes que disputarão a etapa estadual dos Jogos Interestaduais de Rondônia (JIR) agendados para o mês de setembro em Ariquemes.

De acordo com a coordenação, este ano 18 escolas participarão dos Jogos Escolares de Vilhena nas modalidades de Atletismo, Natação, Ciclismo, Tênis de Mesa, Karatê, Tae-kwon-do, Judô, Xadrez, Volei de Praia, Volei de Quadra, Basquetebol, Handebol, Futsal, Futebol, Ginástica Rítmica e Badminton.

Ao todo, os atletas estarão disputando a classificação em 16 modalidades nos naipes masculino e feminino das categorias infantil e juvenil. “Ressaltamos que o JEV’S vai reunir mais de 1.500 alunos/atletas e os jogos serão realizados em diversas quadras e ginásios poliesportivos que temos em Vilhena.

Os locais de competência da Semec passaram por vistorias, reparos e manutenção com ajuda da secretaria de Obras. A prefeita Rosani Donadon nos deu carta branca para agilizarmos todo o processo relacionado ao evento e com certeza ela é uma das grandes incentivadoras para promovermos o JEV’S e sediarmos a etapa regional no final deste mês”, comentou o secretário de Esportes e Cultura, Natal Jacob (Natalzinho).

Segundo o secretário adjunto da Semec, professor Manoel Ayres, o JEV’S deste ano vem sendo organizado há três meses e que várias reuniões foram feitas com representantes de equipes pré-dispostas a participar do evento. “Nossa correria começou já alguns meses e assim que foi definido o calendário do JIR, iniciamos os preparativos das etapas municipal e regional dos jogos. Até o momento, tudo está transcorrendo dentro da normalidade e acreditamos que todos os representantes das modalidades de suas referidas escolas estarão presentes na grande abertura que faremos quinta-feira, 1º de junho, a partir das 19 horas no ginásio Jorge Teixeira”, destacou.

Autor e foto: Assessoria