Sábado tem “Festa Junina” na APAE de Vilhena

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) promove no sábado, 3 de junho, uma “Festa Junina” com várias atrações e comidas típicas.

O evento vai começar a partir das 18h00 nas dependências da instituição e contará com apresentações de quadrilha e barracas com pescaria, artesanato e comidas típicas.

Música ao vivo é outra atração do evento, que terá apresentações de dança da Terceira Idade, do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Sinuelo do Norte e de alunos cadeirantes, da APAE.

Os preços das comidas e bebidas típicas estarão entre R$ 2,00 a R$ 8,00. O dinheiro arrecado com a festa será revestido em melhorias a instituição, que atende a 240 alunos.

Para as pessoas que desejam se divertir e ajudar essa causa, a APAE fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 2213, no Bairro Bodanese, em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração