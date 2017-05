Secretário de Obras, Josué Donadon, anuncia que Linha 145 será recuperada em breve

O secretário de Obras, Josué Donadon, concedeu na manhã desta segunda-feira, 29, entrevista à emissora de televisão SBT.

Na entrevista que foi realizada no pátio da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Semosp), Josué Donadon informou que destinará, dentro de alguns dias, uma equipe, juntamente com equipamentos, para solucionar o problema de acesso, que está dificultando o tráfego dos moradores e estudantes da linha 145.

Em resposta à pergunta da apresentadora, Mara Carvalho, do programa “Bronca Livre”, Josué Donadon disse que existem muitas demandas que estão sendo cumpridas em várias regiões de Vilhena. Mas, com o surgimento de alguns imprevistos, às vezes tem ocorrido certa demora para atender determinadas localidades, devido à limitação de estrutura momentânea da Semosp.

De acordo com o secretário Obras, a Linha 145 será atendida e beneficiada com os serviços de reparações pela secretaria para solucionar o problema do tráfego dos moradores e do ônibus escolar, que está impedido de seguir o trecho agravado.

Essa ação acontecerá nos próximos dias, após o retorno das máquinas que estão fazendo a recuperação de aproximadamente 50 km nas estradas da Linha Cascalheira.

O chefe da pasta ressaltou que estão sendo realizadas inúmeras ações comparadas ao mesmo período da gestão passada e enfatizou o intenso trabalho de reestruturação das máquinas que a Semosp está realizando.

“Estamos em ritmo acelerado trabalhando forte para atender as inúmeras demandas que surgem diariamente, pois essa é a determinação da prefeita Rosani Donadon (PMDB). Tudo é importante, mas existem urgências que ocorrem e que precisam ser atendidas. Ainda temos limitações de equipamentos e isso acaba atrasando um pouco em alguns casos. A população pode ficar tranquila, pois será atendida e isso é um direito que devemos retornar a ela”, salientou o secretário.

No final da entrevista, Josué Donadon destacou a melhoria dos serviços executados e, sobretudo, o trabalho de reparação das máquinas que estão sendo recuperadas pela Semosp. O secretário lembrou que a pasta está comprando mais equipamentos para aumentar a capacidade de atendimento no município.

Texto e foto: Assessoria