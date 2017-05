Associação de voleibol promove jogos internos em Vilhena

Aguardada ansiosamente pela garotada das categorias de base da AVV e escolinha de iniciação a diretoria reuniu na sede da Associação no último final de semana as turmas dos turnos matutino, vespertino e noturno na já tradicional Avelíadas (jogos internos da AVV), que propicia a confraternização dos alunos da escolinha e projeto seleções transformando o encontro numa festa do voleibol da AVV.

Aos mais novos as primeiras noções reais com as regras da modalidade e de competição; uma vez que há grande torcida nas arquibancadas por parte dos familiares que acabam por propiciar de maneira festiva o que estes pequenos enfrentaram na sua futura vida de atletas; aos que já competem e integram o projeto seleções além de poder testar o nível técnico das equipes há também o ganho técnico de coordenar equipes uma vez que eles se revezam no comando dos times iniciantes.

Nesta primeira etapa e numa iniciativa dos próprios atletas houve também disputa no vôlei de areia entre os atletas do projeto seleções com participação de várias duplas que brigarão por uma vaga nos jogos escolares que já se aproxima. As disputas se iniciaram no feriado de quarta-feira (padroeira de Vilhena), e se estenderam até à tarde do domingo dia 28 com as finais do vôlei de praia.

A categoria infanto já terá desafio pra valer neste final de semana quando participarão da Copa APAVEO de Espigão do Oeste categoria aberto como preparação para os jogos escolares e as categorias mirim, infantil e infanto terão o primeiro teste da temporada no final de junho quando estarão defendendo a melhor campanha do Festival Mirim de Voleibol que terá Sapezal-MT como cidade sede.

O projeto Meninos da AVV tem o patrocínio da Prefeitura de Vilhena com chancela do CMDCA e da Unimed Vilhena e o apoio da Internet 5.8 e Desafios Contabilidade que propiciam a esta garotada dias festivos como estes.

Fonte: Assessoria