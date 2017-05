Em Vilhena, maioria do Sindsul decide por paralisar atividades

Em Assembleia Extraordinária nesta terça-feira, 30, a maioria dos filiados do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) decidiu por paralisar as atividades na próxima terça-feira, 6.

De acordo com a assessoria da entidade, a opção por “cruzar de braços” acontece após diversas reuniões com administradores de pastas importantes na gestão atual.

Segundo a assessoria do Sindsul, a entidade apresentou 17 reivindicações à prefeitura, destas uma foi atendida. Outras três, segundo a administração, estão em análise e 13 não obtiveram respostas.

No dia da paralisação, os sindicalistas irão se aglomerar às 07h00, em frente ao gabinete da prefeita, em busca de respostas para suas reivindicações.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria