EXPOCOL: Concorra a ingressos para o Baile da Rainha

O tradicional Baile da Rainha, em Colorado do Oeste, acontecerá neste sábado, 03. A festa antecede a Exposição Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Colorado do Oeste, que chega a sua 31º edição.

São sete candidatas concorrendo ao título de Rainha, que desfilarão na passarela montada no salão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Saudade da Querência. A animação do baile fica por conta de João Pedro e banda.

O evento inicia a partir das 22h, e é organizado pela Loja Maçônica 18 de Dezembro e Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCOOL), sendo a renda obtida na festa revestida a entidades.

Ingresso e mesa seguem sendo vendidos no ponto de venda Sapataria Pantanal ou pelos telefones (69) 9 8495-1331 e 9 9328-4021.

O Extra de Rondônia vai presentear os internautas com cinco ingressos para baile. Para concorrer aos ingressos os internautas têm que responder à seguinte pergunta:

“Quando e onde acontecerá o Baile da Rainha em Colorado?”.

As respostas devem ser postadas no local destinado aos comentários, abaixo desta matéria, contendo nome completo, endereço e ainda número de telefone para contato.

O sorteio será realizado na sexta-feira, 02, e o nome dos ganhadores serão divulgados no site.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Thaiany Ferdep