EXPOVIL: Jaiane Costa candidata a Rainha

A auxiliar de laboratório, Jaiane Costa, de 20 anos, é candidata à Rainha da 32º Exposição e Feira Agropecuária, Comercial e Industrial de Vilhena (Expovil).

Ao Extra de Rondônia a gata contou que entre as dificuldades que tem enfrentado no concurso está, conseguir patrocínio e conciliar os ensaios com as demais atividades do “dia a dia”.

“É desafiador e uma honra poder participar, pois além de disputar do título de Rainha o baile é uma festa beneficente”, explicou.

A jovem que também estuda, curti estar com os amigos e familiares, tem como estilo musical preferido o sertanejo.

“Sonho em participar do concurso desde pequena, e acredito que posso representar bem essa importante festa”, afirmou. Quer patrocinar Jaiane, basta entrar em contato através do telefone (69) 9 9239-0006.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia