Juiz determina reintegração de posse em áreas urbanas de Vilhena

A reintegração de posse ocorreu na manhã da última segunda-feira, 29, através de um mandato expedido pelo Juiz de Direito Andersson Cavalcante Fecury, que determinava a notificação e retirada de moradores que ocupavam ilegalmente, mais de quatro áreas públicas do município de Vilhena.

As áreas, localizadas no lote único das quadras 103 e 105 do Setor 06, na quadra 96 do Setor 40 BNH, e também da quadra 6 do Setor 94 Ipê, segundo o Secretário Municipal de Terras (SEMTER), Daniel Machado, são destinadas para áreas verdes e não podem ser utilizados como habitação particular.

A ação foi realizada de forma pacífica por um oficial de justiça com apoio da Polícia Militar.

Ainda segundo o secretário, há mais de 15 procedimentos de reintegração de posse para serem cumpridos na cidade dentro dos próximos meses.

Texto: Redação

Foto: Extra de Rondônia