Maurão de Carvalho reafirma recursos para a saúde em Vilhena

A garantia da destinação de uma emenda, no valor de R$ 500 mil, para apoiar as ações da saúde no município de Vilhena, foi assegurada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), durante encontro nesta quarta-feira (31) com a prefeita Rosani Donadon (PMDB), a deputada Rosângela Donadon (PMDB) e o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon.

“Estamos trabalhando, em parceria com a deputada Rosângela, para assegurar esse recurso, que é essencial para a manutenção e custeio dos serviços municipais de saúde de Vilhena, que é um município polo, que abrange todo o atendimento do Cone Sul do Estado”, detalhou Maurão.

A deputada Rosângela disse que irá destinar emenda para o setor, mas que é preciso reforçar essa alocação de recursos para a saúde em Vilhena. “Vamos somar forças e trabalharmos em conjunto, investindo no custeio da saúde em Vilhena, que tem um papel fundamental no atendimento a todo o Cone Sul”, completou Rosângela, que participou da entrega de ambulâncias UTI para municípios da região.

A prefeita Rosani agradeceu pelo empenho dos parlamentares em apoiar a saúde de Vilhena, destacando que tem buscado somar esforços, em prol da melhoria do setor.

“Os municípios enfrentam dificuldades financeiras e a saúde é um dos maiores gargalos, exigindo cada dia mais investimentos e recursos para o custeio. Essa emenda é muito importante para que o setor seja atendido em sua plenitude”, afirmou a prefeita.

Autor e foto: Assessoria