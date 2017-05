População não comparece e SAAE aprova aumento de 12,5% na taxa de água em Vilhena

Em audiência pública realizada na noite desta terça-feira, 30, na Câmara de Vereadores, foi aprovado aumento na taxa de água em 12,5% em Vilhena.

O diretor do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE), Arijoan Cavalcante e sua equipe, apresentaram aos vereadores e poucas pessoas que estavam presentes na audiência pública que tratava sobre o aumento na taxa de água, os motivos pelo qual a autarquia precisa com urgência elevar o valor do serviço prestado a população.

Arijoan disse que, hoje as despesas são maiores que a arrecadação, devido á alguns anos sem reajuste e a inadimplência que gira em torno de 30 %, gerando um déficit ao longo dos anos de 88,86%.

Após explicar e apresentar toda a matemática e o efeito colateral do caso foi aberto à discussão em torno da proposta em aumentar a taxa em 19,5%.

Vereadores, presidente de bairros, advogados, presidente de associações e a população, expressaram suas idéias e ponto de vista de cada um, colaborando para um ponto de equilíbrio que seria bom para ambas as partes.

Após intensa discussão, Arijoan reduziu a proposta para 12,5%. Nova rodada de negociação e “Paulão” presidente do bairro Jardim América, sugeriu que a proposta de 12,5% fosse diluída em três vezes.

Entretanto, foi amplamente discutida e revista por diversas vezes. No qual foi para votação popular que o aumento seria divido em três vezes, sendo: 7,5 em agosto, 2,5 em outubro e 2,5 em dezembro. Com isso, foi para votação.

Contudo, os vereadores presentes votaram contra a proposta, mas a maioria das pessoas que estavam no plenário votou a favor.

Porém, os ânimos se alteraram, pois segundo informação, a maioria presente na casa eram servidores da autarquia. E, alguns assessores e vereadores se sentiram traídos. A vereadora Vera da farmácia e o vereador Célio Batista estavam ausentes.

De acordo com o diretor do SAAE, a proposta foi aprovada. O presidente da casa Adilson Oliveira não quis se manifestar sobre o assunto, pelo menos por enquanto.

Texto e Fotos: Redação