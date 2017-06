Prefeita anuncia liberação de R$ 1,5 milhão em equipamentos para UPA

O recurso é oriundo de emenda do deputado estadual Luizinho Goebel

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) comemorou na manhã desta quarta-feira, 31, juntamente com o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), a liberação de um recurso na ordem de R$ 1,5 milhão para aquisição de equipamentos que serão destinados à Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) do Setor 6.

O investimento, de acordo com o parlamentar, será utilizado para a compra de mobiliários e equipamentos hospitalares.

A liberação do recurso foi confirmada pelo titular da Secretaria Estadual do Planejamento, Orçamento e Gestão (SEPOG), George Braga.

Em visita ao gabinete do secretário, a prefeita de Vilhena destacou a importância deste recurso e enfatizou que a UPA é uma importante ferramenta de descentralização de atendimento, que irá auxiliar no desafogamento da maior unidade de saúde do extremo sul de Rondônia, o Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira.

Ainda, segundo a prefeita Rosani Donadon, o recurso será destinado ao Município em forma de convênio, pois de acordo com seu entendimento, essa é a forma mais ágil para se acelerar o repasse.

A chefe do poder executivo municipal de Vilhena explicou que a solenidade para assinatura de convênio acontecerá ainda no mês de junho, com a presença confirmada do deputado estadual Luizinho Goebel, autor da emenda que garantiu o recurso. “Gostaria de deixar os meus cumprimentos ao deputado Luizinho pelo incentivo destinado ao Município e pela parceria na ajuda do desenvolvimento da saúde pública. Ele é um deputado que conhece as necessidades da região e sabe as dificuldades que Vilhena enfrenta neste setor”, disse a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria