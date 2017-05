SEMED fará lançamento de obras da educação em junho

O objetivo é apresentar oito ações, tais como reformas, ampliações e construções que serão executadas

Está previsto para acontecer neste mês de junho, o lançamento oficial das obras da educação do município de Vilhena.

O objetivo é apresentar todas as reformas, ampliações e construções que serão iniciadas, com a meta de atender as unidades que carecem de uma melhor estrutura física.

Ao todo serão oito ações que englobam desde ampliação até novas construções. Em algumas unidades de ensino, como a escola Marizete Mendes de Oliveira, será construído quatro salas de aulas. Com isso, fará com que aumente em torno de 250 o número de vagas para uma escola que tem grande procura na abertura do ano letivo.

O pacote de ações da educação foram organizadas de maneira que atenda os quatros pontos das cidade, tais como: as escolas Antônio Donadon, Vilma Vieira, Ensina-me a Viver, Marizete Mendes, mais a construção de duas creches pro-infância.

Além das escolas citadas, também está dentro do planejamento outra grande obra que será mostrada no lançamento, nos próximos dias.

A titular da pasta da educação, a professora Raquel Donadon, está desde o início do ano percorrendo as unidades escolares e se reunindo com o departamento de engenheira e o departamento pedagógico para discutir e planejar as construções e ampliações das instituições de ensino, visando quais os pontos estratégicos que iria atender o número de alunos que pertencem a rede de ensino. “Desde janeiro estamos fazendo o planejamento para saber quais as prioridades, pois as necessidades são muitas. Estamos com uma equipe competente de profissionais que estão envolvidos neste propósito de oferecer uma estrutura educacional com mais qualidade”, disse a secretária de educação.

A prefeita Rosani Donadon (PMDB), está acompanhando de perto todo o processo que envolve as ações e, cobrando empenho da equipe para que as obras venham atender a população vilhenense. “Queremos entregar a população um lugar bonito, agradável, onde os pais tenham orgulho em deixar seus filhos nas escolas, pois sabem que estarão bem cuidados, recebendo um ensino de qualidade”, falou a mandatária do município.

Texto e foto: Assessoria