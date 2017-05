Transporte escolar pode parar em Chupinguaia

Nesta quarta-feira, 31, a redação do Extra de Rondônia recebeu informação que o transporte escolar em Chupinguaia pode parar a qualquer momento.

A reportagem entrou em contato com o proprietário de uma das empresas que presta o serviço, onde relatou que de fato a informação procede, pois ainda estão trabalhando com contrato estendido do ano passado.

Isso significa que as linhas estão com os preços defasados e isso inviabiliza o trabalho prestado pela empresa que está operando no vermelho.

O empresário enfatiza que há meses vem discutindo o assunto com Câmara de Vereadores e com a prefeita Sheila Mosso (PV), mas até o momento nenhuma posição para resolver a questão foi tomada pelas pessoas que tem a obrigação de cuidar e zelar pelo bom andamento do bem público.

“Até sexta-feira, 2, se não tivermos nenhuma resposta da prefeita para resolver a questão, vamos parar o transporte escolar no município de Chupinguaia,” disse o empresário.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração