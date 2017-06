Veículo do FHEMERON se envolve em acidente de trânsito

O acidente ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira, 31, no entroncamento da Rua Major Armindo Todeschini com a Avenida Tiradentes, ao lado do quartel da Polícia Militar, localizado no Bairro 5° Bec em Vilhena.

Segundo informações da funcionária pública da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia (FHEMERON), que conduzia o veículo Uno, com placas de Vilhena, a mesma seguia pela Avenida Tiradentes, sentido BR-364, seguida do condutor do veículo Toyota Etios, também com placas de Vilhena.

Quando chegou ao entroncamento da Rua Armindo Todeschini a mesma teria diminuído a velocidade para esperar a passagem de duas motocicletas e seguidamente, dado seta e entrado a direita, momento em que foi atingida na lateral pelo veículo que estava logo atrás e que teria tentado ultrapassá-la.

O condutor do Etios por sua vez, alegou ter pensado que a condutora havia parado e não ter percebido a seta, por isso tentou a ultrapassagem.

O acidente não deixou feridos, causando apenas danos materiais.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia