Vilhena amanhece com frio e nevoeiro

Na manhã desta quarta-feira, 31, a temperatura chegou a 19ºC em Vilhena com nevoeiro. A previsão conforme o site clima tempo é de pancadas de chuva à tarde e à noite

Com variações de 19º a 28º graus, o final de semana promete uma frente fria, com a temperatura começando a cair na quinta-feira, 01, variando de 26º a 24ºC.

Na sexta-feira, 02, os termômetros deveram marcar mínima de 17º C e máxima de 28º C, sol com algumas nuvens sem chuvas.

No Sábado 03, e Domingo, 04, a mínima é de 18ºC com máxima que podem chegar à 28ºC. Domingo será com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva a tarde e a noite.

Texto: Redação