Advogado autor da CPI acompanha sessão na Câmara Municipal

O advogado Caetano Neto, autor do pedido da CPI na Câmara Municipal de Vilhena, que apura a falta de decoro parlamentar dos vereadores acusados de receberem propinas para aprovar projetos de loteamentos no município de Vilhena, esta presente na sessão de julgamento e falou com a reportagem do Extra de Rondônia.

De acordo com Caetano, acredita que o relatório da Comissão apresentou, em acréscimo de nossa representação, inúmeras materialidades, varias comprovação e provas robustas referentes aos crimes cometidos pelos vereadores denunciados, relevando assim, que a CPI prometeu um excelente trabalho com eficaz, isenção e independência politica.

O resultado não deve ser outro, se não a cassação dos mandatos como reposta a ética e moralidade na Casa de Leis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia