Advogado de vereador cassado diz que vai entrar com mandado de segurança para anular sessão

De acordo com José Francisco Candido, advogado do ex-vereador cassado Carmozino Alves Moreira (PSDC), em entrevista ao Extra de Rondônia, disse que, nesta sexta-feira, 2, vai entrar com mandado de segurança apontando as nulidades que foram apresentadas na sessão e as nulidades acrescentadas no curso do inquérito.

O causídico ainda disse que a sessão tinha que manter um curso programado com pausas de 10 a 15 minutos e não continua como aconteceu.

Além disso, a defesa é a última a falar em qualquer procedimento, sendo que os vereadores retomaram a palavra, discutiram a questão de mérito, inclusive contestando a defesa em alguns pontos, apresentando fatos novos que a defesa não teve a oportunidade de rebater. Por isso, os vereadores têm a oportunidade falar primeiro e não depois como aconteceu.

Além disso, foi solicitada por ele, a gravação em áudio quanto em vídeo desde o começo da sessão até o encerramento.

Também pediu que os procedimentos fossem contados em ata, para que possa fazer parte de provas das alegações que estão sendo feitas pela defesa, justamente falando sobre as nulidades ocorridas na sessão desta quinta-feira, 1.

José Francisco, afirma que nos tribunais superiores, facilmente a sessão que cassou os mandatos dos vereadores acusados de corrupção será anulada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia