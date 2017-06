EXTRA ACOMPANHA: começa a sessão do parecer final que pode cassar três vereadores em Vilhena

As 13h05 desta quarta feira, 1, deu inicio a sessão na Câmara de Vereadores que pode caçar os mandatos de três vereadores reeleitos no ultimo pleito eleitoral em Vilhena.

Os vereadores Vanderlei Graebin, Junior Donadon e Carmozino Alves, acusados de extorsão e respondem ao processo pelo crime em liberdade, serão julgados nesta sessão e poderão perder seus mandatos, se 2/3 da casa, ou seja, 8 vereadores seguirem o voto do relator que já se manifestou a favor da cassação.

Está presente no plenário os vereadores acusados Vanderlei Graebin e Carmozino Alves, acompanhados de seus respectivos advogados. O vereador Junior Donadon até o momento não apareceu. A sessão começou com a leitura do relatório.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia