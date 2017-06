EXTRA ACOMPANHA: sessão de julgamento da CPI pode entrar madrugada adentro

A vigésima terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal visa condenar ou absolver os vereadores acusados de extorquir empresário do ramo imobiliário em Vilhena, ainda está na leitura de testemunhas de defesa.

O relatório teve mais de três mil páginas, onde foram lidas somente as partes mais contundentes e disponibilizado áudios das testemunhas de defesa a pedido do acusado Vanderlei Graebin.

Além disso, o vereador pediu questão ordem no qual foi aceito pelo presidente da casa, que concedeu a leitura do relatório, que segundo o acusado não teve acesso à parte final do processo.

O julgamento corre em plena normalidade. Porém, a previsão é que entre madrugada adentro, pelo menos é o que está dando a perceber. Pois a todo o momento o acusado pede questão de ordem, para que partes do relatório de defesa sejam lidas em plenário.

É nítido que a defesa quer protelar e ganhar tempo para que o julgamento entre madrugada adentro e, com isso, o plenário da casa fique vazio.

Neste momento foi dada a palavra ao advogado José Francisco que tem duas horas para fazer a defesa do seu cliente Vanderlei Graebin.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia