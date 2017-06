Funcionários do HR de Vilhena participam de palestra de atualização

Na noite de quarta-feira, 31, funcionários do setor de enfermagem, farmácia, fisioterapia, biomedicina do Hospital Regional de Vilhena (HRV), participaram de uma palestra concedida pelo médico radiologista e receptor em residência de radiologia, José Alves.

O tema abordado foi os “Aspectos Radiológicos Pneumonias”, o grupo se reuniu no auditório do HR. Residentes do curso de enfermagem, fisioterapia e biomedicina também estiveram presentes.

A aula realizada pelo médico radiologista, que também atua na Clínica Mega Imagem, teve como objetivo atualizar os servidores e residentes, quanto as praticas desenvolvidas e as teorias multidisciplinares da doença.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia