Pai agride filha de 11 anos por motivo banal

O crime aconteceu por volta das 20h00 desta quinta-feira, 01, em uma residência localizada no bairro Cohabe de Vilhena, onde um pai agrediu a filha de 11 anos com uma corda e uma colher de pau.

Segundo informações, o agressor estaria preparando o jantar, quando pediu para a criança colocar um determinado tempero em uma das panelas e esta teria se confundido, e posto o tempero no alimento errado.

Ao perceber o erro da menina, o pai a teria segurado violentamente pelo braço e a agredido com uma colher e seguidamente com uma corda.

A garota, que conseguiu escapar das agressões, correu para a residência da mãe, localizada no Residencial Alvorada em busca de socorro.

De acordo com a criança, que reside com o pai juntamente com seu irmão mais novo, esta não é a primeira vez que isso acontece. Já a mãe dos menores, alegou ter perdido a guarda injustamente para o pai e vai tentar reavê-la.

A criança foi conduzida até o Hospital Regional e passa bem. O pai por sua vez, foi conduzido ao Departamento de Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Texto: Redação

Fotos: Extra de Rondônia