Semosp recupera estradas na Linha Cascalheira

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), após dias intensos de trabalho com várias equipes e maquinários conseguiu concluir parcialmente o patrolamento e cascalhamento da região da Linha Cascalheira, localizada a cerca de 50 quilômetros da área urbana de Vilhena.

Cumprindo o cronograma de trabalho estabelecido pela prefeita Rosani Donadon (PMDB), em consonância com o secretário de Obras, Josué Donadon, a Semosp executou os serviços de reparação das estradas dessa importante área rural, possibilitando melhorias no acesso dos moradores, além resolver o problema do tráfego do ônibus escolar, que estava impossibilitado de adentrar na localidade.

De acordo com o secretário de Obras, Josué Donadon, a região continuará recebendo manutenção futuramente, que devido a esse período de chuvas poderá haver necessidade de refazer alguns pontos da linha.

“O trabalho da Semosp está sendo realizado com eficácia, mas nesse período chuvoso alguns pontos poderão ser reavaliados. O importante é o empenho e agilidade da equipe na execução dos serviços. Realizamos a reparação de aproximadamente 50 km na Linha Cascalheira, cumprindo determinação da prefeita Rosani Donadon, que prima pela qualidade de vida dos moradores da área rural”, concluiu o secretário.

Texto e fotos: Assessoria