VILHENA: R$ 11 milhões das contas inativas já foram liberados para beneficiários

Três calendários de contas inativas de FTGS foram liberados pelo Governo Federal através da Caixa Econômica Federal. E em Vilhena cerca de 80 % trabalhadores já sacaram os valores de suas contas inativas.

Ao Extra de Rondônia o gerente geral da Caixa de Vilhena, Fabiano Sampaio, explicou que a liberação do saque de valores nas contas inativa de FTGS ocorreu para muitos automaticamente, em outros casos o beneficiário tem de ir à agência.

“Além do deposito em conta, o trabalhador pode fazer o saque utilizando o cartão de cidadão no auto-atendimento, assim como nas lotéricas e correspondentes Caixa aqui. Em último caso tem a necessidade de vir a agência”, explicou.

Fabiano ressaltou que somando os valores dos três calendários de liberação para o saque de contas somasse R$ 11 milhões, mas só 80 % desses valores foram jogados na economia, diz o gerente.

O gerente explicou que esses 20% que ainda não compareceram são de gente que não sabe ou talvez o beneficiário não queira retirar o dinheiro. “É importante disser ao beneficio que até 31 de julho de 2107 o dinheiro estará disponível, após a data volta às regras anteriores”, afirmou.

Quem pode sacar:

O trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 1 de dezembro de 2015 pode sacar o saldo da conta vinculada, estando ou não fora do regime do FTGS , e respeitado o calendário publicado pela Caixa. Já os beneficiários falecidos, o parente deve montar um processo com documentos de identificação do finado e o documento de certidão de beneficio de INSS.

“O parente do falecido não precisa contratar um advogado para o processo de documentação”, salientou o gerente geral.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia