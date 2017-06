VILHENA: Vereadores acusados de corrupção são cassados por unanimidade

O julgamento do parecer final contra os vereadores reeleitos Ângelo Mariano Donadon Junior, Carmozino Alves Moreira e Vanderlei Amauri Graebin, começou as 13h05 com a leitura do relatório de acusação depois com a leitura da defesa, em seguida falou os advogados.

Após 10 horas de julgamento, onde acusadores e defesa fizeram uso da palavra, e parte de mais de três mil paginas do relatório foram lidas no final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Os vereadores Junior Donadon, Carmozino Alves e Vanderlei Graebin, tiveram seus respectivos mandatos cassados por unanimidade.

Ficando da seguinte forma:

Junior Donadon, Vanderlei Graebin e Carmozino Alves, tiveram seus respectivos mandatos cassados por infração Ético Disciplinar por utilizar o mandato para prática de atos de corrupção.

Além da acusação de infração Ético Disciplinar por conduta incompatível com o decoro parlamentar, por utilizar do mandato para obtenção de vantagens indevidas, recebendo bens e valores como condição para aprovação de loteamentos.

Votaram pela cassação:

Adilson Oliveira

Célio Batista

França Silva

Rafael Mazieiro

Rogerio Golfeto

Ronildo Macedo

Samir Ali

Carlos Suchi

Vera da Farmácia

Leninha do Povo

Com isso, os vereadores Junior Donadon, Carmozino Alves e Vanderlei Graebin tiveram os devidos mandatos cassados em todos os quesitos descritos pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Junior Donadon não compareceu a sessão e não mandou representante.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia