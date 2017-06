Baile da Rainha EXPOCOL é neste sábado; confira os ganhadores

São sete candidatas concorrendo ao título de Rainha da Exposição Feira Agropecuárias Comerciais e Industriais de Colorado do Oeste (EXPOCOL), que chega a sua 31º edição.

O Baile da Rainha é tradicional e acontece neste sábado, 03, no salão do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Saudade da Querência com a animação de João Pedro e banda.

O evento inicia a partir das 22h, e é organizado pela Loja Maçônica 18 de Dezembro e Associação dos Criadores de Colorado do Oeste (ASCOOL).

Ingresso e mesa seguem sendo vendidos no ponto de venda Sapataria Pantanal ou pelos telefones (69) 9 8495-1331 e 9 9328-4021.

O Extra de Rondônia que não fica fora de uma boa festa sorteou cinco ingressos. Os sortudos terão de entrar em contato através do telefone (69) 9 8495-1331, e assim fazer a retirado do ingresso.

Veja o nome dos ganhadores:

** Jefferson Luiz Dia dos Santos

** Telma Cristina de Souza Danezi

** Francisco Souza

** Rita Tayna Pereira dos Santos

** Roberto José de Jesus

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Thaiany Ferdep