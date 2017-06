Câmara deve convocar suplentes de vereadores cassados em Vilhena

Com a cassação dos vereadores Junior Donadon (PSD), Vanderlei Graebin (PSC) e Carmozino Alves (PSDC), a Câmara de Vereadores de Vilhena, deve em curto espaço de tempo convocar os suplentes para assumirem as vagas deixadas pelos ex-vereadores cassados.

Os Edis tiveram seus respectivos mandatos cassados após denúncia de extorsão para aprovarem projeto de loteamento no município de Vilhena.

Em depoimento a Polícia Federa (PF) a própria vítima, não aguentando mais a pressão para pagamentos de propinas aos vereadores em questão procurou a polícia para fazer a denúncia.

Com isso, investigadores entraram em campo e após vários meses de investigação, busca e apreensão de documentos e colhimentos de provas, os suspeitos foram presos. Porém, todos os envolvidos, hoje respondem ao processo em liberdade.

O advogado Caetano Neto, entrou com representação junto a Câmara de Vereadores de Vilhena, com argumento de falta de decoro parlamentar por parte dos Edis que foram reeleitos no último pleito eleitoral.

A representação foi aceita e se formou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar se os vereadores cometeram falta de decoro.

Após 90 dias de investigação, oitivas e colhimentos de provas, foi encerrado o relatório no qual o presidente da Comissão Carlos Suchi, o relator Rafael Maziero e o membro Ronildo Macedo deram parecer favoráveis a cassação dos acusados.

Com isso, foi marcada a sessão de julgamento e leitura do relatório que tem mais de três mil paginas e diversas gravações de áudio.

Contudo, nesta quinta-feira, 1, a sessão começou as 13h05 e depois de 10 horas de duração os 10 parlamentares seguiram o voto do relator pela cassação dos acusados.

Porém, o advogado de defesa do ex-vereador Carmozino Alves, José Francisco, em entrevista ao Extra de Rondônia, disse que vai entrar com mandado de segurança, pois diversas nulidades foram cometidas durante as investigações e na própria sessão.

Entretanto, a Câmara deverá comunicar a Justiça Eleitoral para os que suplentes sejam convocados para tomar posse.

Sendo que será convocado para a vaga deixada pelo vereador Junior Donadon, Valdete Savaris (PPS). No lugar de Vanderlei Graebin, assume o policial civil Tabalipa (PV). O suplente do Carmozino Alves é Marcos Cabeludo (PHS), mas ele também responde a processo na justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Reprodução