CEREJEIRAS: Confira os ganhadores para show de Barreto & Campo Grande

O Espaço e Eventos Rodrigues será palco neste sábado, 03, do show de aniversário da rádio Ondas Verdes FM 104,9. A festa tem como atração principal a dupla revelação Barreto & Campo Grande.

Uma megaprodução está sendo montada no local, e no palco passarão também a dupla Josimar Santos & Marcelo e o DJ Wesley Garcia. O show é organizado pela rádio Ondas Verdes.

Ingressos seguem sendo vendidos em Cerejeiras nos pontos: Supermercado Paulista, Lanchonete El Gaúcho e Ubiratan Confecções.

Já em Colorado ingressos estão sendo disponibilizado na loja Ubiratan Confecções, em Corumbiara no Espetinho do Braga e na Center Cel Celulares.

O evento conta com o apoio do Supermercado Paulista, Ubiratan Confecções, Auto Posto Campanholli, correspondente “Caixa Aqui”, La Parrila e Laticínio Sempre Bom.

Reserva de mesa, e mais informações podem ser obtidas pelos telefones (69) 9 9955-5572/9 8437-2582 e 3342 4218.

O Extra de Rondônia que não fica fora de uma boa festa sorteou quatro ingressos. Os sortudos terão de entrar em contato através do telefone (69) 9 9353-5223, falar com Gisa Muller, em Cerejeiras, e assim fazer a retirado do ingresso .

Veja o nome dos ganhadores:

** Emili Paulina da Silva

** Marcelo Tulio de Oliveira

** Aline Leticia Musskof

** Lizandra Maria Silva

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação