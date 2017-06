Ciretran de Colorado tem nova chefia

Na manhã desta quinta-feira, 1, o ex-vereador Jedeon de Souza Lima, assumiu como chefe do Ciretran em Colorado. Em sua fala, o novo Chefe cumprimentou todos os servidores, agradecendo a confiança do governador Confúcio Moura, neste novo desafio.

Ressaltando ainda, o comprometimento com a entidade, sempre buscando o aperfeiçoamento, o aprimoramento, o conhecimento e a dedicação ao cargo que lhe fora confiado.

Frisou aprimorar cada vez mais no atendimento ao público que busca o órgão nos diversos serviços que são oferecidos.

No final, foi servido um café da manhã acompanhados com bolos e salgados oferecidos pelos próprios servidores do Ciretran.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação