É SÁBADO: tudo pronto para a festa junina da AVEC

Evento é organizado por acadêmicos de Direito e ocorrerá no sábado, 03 de junho, no estacionamento da instituição

Os acadêmicos da XV Turma de Direito da Faculdade AVEC, realizam amanhã, sábado, 03 de junho, a tradicional Festa Junina.

O evento é aberto ao público e começará às 19h00 no estacionamento da própria entidade educativa.

Neste ano, haverão diversas apresentações, danças e não poderá faltar a tradicional quadrilha, dança peculiar do evento. Os vilhenense terão à disposição uma série de pratos típicos, como o vatapá, cachorro quente, pastel; e bebidas em geral, jogos tradicionais de festa junina para jovens e crianças, além do sorteio de brindes.

O objetivo principal é arrecadar fundos para a formatura da XV Turma. A comissão do evento está sob coordenação dos acadêmicos Lucas Mossi (presidente), Klinger Hector Allbuquerque (vice), Tânia Nascimento e Iany Jessica (tesoureiras) e Ana Elise Wobeto e Lina Pedot Faris (secretárias).

PRINCIPAIS ATRATIVOS

Entre as barracas, destacam-se as que serão oferecidas pelos acadêmicos do 3 período, turma “B”. Eles colocarão à disposição dois gostinhos regionais: a do Acre, com o prato típico “Galinha Escabelada” e, o de Minas, com a saborosa Pamonha e outros derivados do milho. Ainda, os acadêmicos farão a alegria da criançada com a pescaria.

Texto e fotos: Assessoria