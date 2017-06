Em Rondônia, acidente com ônibus deixa criança morta e vários feridos na BR-364

Por volta das 5h da madrugada desta sexta-feira (02), um grave acidente envolvendo um ônibus interestadual da Empresa Eucatur na BR-364, região do distrito de Extrema, em Porto Velho, resultou na morte de uma criança e deixou pelo menos 30 pessoas feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do coletivo perdeu o controle da direção, saiu da rodovia e tombou em meio a vegetação. O ônibus tinha saído da capital às 22h com destino a Rio Branco/AC.

As vítimas feridas foram socorridas para o hospital regional da localidade, sendo duas em estado gravíssimo.

Com informação de rondoniaovivo