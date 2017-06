“Noite das Rainhas” agita Old Ranch

A noite desta sexta-feira, 02, no Old Ranch tem a festa “Noite das Rainhas”, em Vilhena.

A animação está por conta da dupla sertaneja Barreto & Campo Grande e DJ Ulis Oliveira.

Mulheres com o nome na lista não pagam a entrada até 01h00. Ingressos seguem sendo vendidos na Conveniência Brigadeiro e com as candidatas a Rainha da Expovil.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8134-4990.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação