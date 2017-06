Prefeita recepciona novos cinco médicos que irão fortalecer Saúde

Os profissionais irão substituir os cubanos que finalizaram seus contratos no Brasil

A prefeita do Município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) participou na tarde desta quinta-feira, 1º, da recepção dos cinco primeiros médicos que serão lotados no programa “Mais Médicos para o Brasil”, desenvolvido pelo Governo Federal.

O encontro aconteceu no auditório do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira e contou com a presença do titular da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) Marco Aurélio Vasques.

Esses novos profissionais estão substituindo os sete médicos cubanos que finalizaram seus contratos com o governo. Os médicos que assumiram os postos são brasileiros, inclusive alguns deles são vilhenenses.

De acordo com a prefeita de Vilhena, o Município conseguiu junto ao Governo Federal o retorno de mais dois médicos cubanos para que possam fechar o quadro de profissionais à disposição da saúde básica. “O Governo Federal já aceitou a ideia e os dois médicos devem chegar a Vilhena na semana que vem”, disse a prefeita. Os cinco novos profissionais iniciam suas atividades nesta segunda-feira, 5, e todos estarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Durante conversa com os Médicos, a prefeita Rosani Donadon pediu o apoio dos profissionais no projeto que já está em andamento. “Precisamos da ajuda de vocês para colocar a saúde Vilhena de volta nos trilhos. Sem o apoio dos médicos, não podemos desenvolver um trabalho eficiente. Acredito na força de vontade de cada um de vocês e tenho certeza que vamos conseguir alcançar este objetivo”, disse a prefeita.

Texto e fotos: Assessoria