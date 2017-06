Village promove festa neste sábado

A noite de sábado, 03, será de festa no Village, em Vilhena. A casa será palco dos shows de Raphinha Barba, de Manaus (AM), Maciel Machado, de Goiânia (GO), e Projeto PHP, de Porto Velho.

Os aniversariantes, do mês de junho, que comparecerem à festa terão a entrada liberada, juntamente com dez amigos que deverão ter seus nomes na lista da casa.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 9202-9034.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação