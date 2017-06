Balanço aponta que atual gestão investe o dobro do obrigado por lei para reestruturar Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realizou na última quarta-feira, 31, a Audiência Pública com o balanço dos quatro primeiros meses de gestão, em Vilhena. O evento aconteceu no auditório da Câmara de Vereadores.

No relatório apresentado, os investimentos da prefeitura na saúde dobram o obrigatório previsto em lei. A prefeita reiterou o compromisso com os vilhenenses em reestruturar a pasta e garantir o bom funcionamento aos usuários do SUS na região.

De acordo com os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) e pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS), a receita do município acumulou mais de R$ 40 milhões de janeiro ao final de abril, sendo que por lei, 15% desse valor deve ser aplicado na saúde, o que daria um montante de R$ 6 milhões. Reforçando o esforço da atual gestão em reestruturar o setor, a aplicação foi o dobro da obrigação, chegando a quase R$ 11 milhões.

A prefeita Rosani Donadon falou das dificuldades e avanços na Saúde. “Quando surgem os dados vemos que estamos no caminho certo. O nosso compromisso com o vilhenense está sendo honrado e a melhoria será vista ao longo dos próximos meses. Investimos o dobro da nossa obrigação porque saúde é nossa prioridade”, comentou.

Este valor é proveniente de recurso próprio, além disso, o município tinha um saldo de R$ 15 milhões de 2016, recebeu verbas federais que chegaram a R$ 10 milhões e mais R$ 500 mil do Estado, totalizando mais de R$ 37 milhões investidos em Saúde somente nos quatro primeiros meses deste ano.

As dívidas pagas chegam a R$ 19 milhões entre obrigações patronais, dívidas de exercícios anteriores, sentenças judiciais, vencimentos e vantagens aos servidores, materiais de consumo, serviços terceirizados, auxílios, entre outros.

O secretário municipal da Saúde, Marco Aurélio Vasques, lembrou ainda que no mês de janeiro foram pagas duas folhas: a do mês de janeiro e a de dezembro. “Iniciamos com o compromisso de honrar o pagamento do servidor e estamos cumprindo este compromisso, sendo que em Vilhena não se via o salário pago em dias há alguns anos. O dinheiro público está sendo bem utilizado de forma transparente na área da saúde”, encerrou Vasques.

Texto e foto: Assessoria