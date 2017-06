Centenas de pessoas participam do Dia Municipal de Dança Sênior em Vilhena

O dia 31 de maio, foi celebrado com muita alegria por dançarinos e admiradores da Dança Sênior, que chegou em Rondônia em 2012 e atualmente dança em uma grande roda.

O município de Vilhena é o quarto do País a ter a data fixada em calendário municipal, para a Vice Coordenadora regional 5, Rosângela Goebel responsável pelo desenvolvimento do projeto, afirma que data é importante para a região, recebemos grupos de outros estados, damos oportunidade de idosos, jovens e pessoas com deficiência vivenciar a inclusão, se alegrar e compartilhar seus melhores momentos.

O evento teve início as 9h da manhã e encerramento 22h da noite, a organizadora Rosângela Goebel reforça que o evento acontecerá todos os anos e sempre com disposição, “estou muito feliz com o que vivenciamos, Vilhena recebe o projeto de braços abertos, temos experiências e registros para história da nossa cidade, recebemos aproximadamente 200 pessoas durante o dia 31 de maio deste ano, isso é gratificante, os grupos que vieram do Estado do Mato Grosso foram acolhidos, recebemos apoio da Paróquia Nossa Sra Auxiliadora em diversos aspectos, nossa gratidão.”

Atividade de Dança Sênior tem ganho cada dia mais adeptos e este ano pode contar com a parceria do Senac que levou o projeto de cabeleireiro para o local e desta forma junto a professora Vanuza alunas do curso tiveram oportunidade de atender o Grupo de Cegos do Instituto dos Cegos de Mato Grosso, alunos do curso Técnico de Enfermagem participaram da palestra de musicoterapia e de oficinas de Dança Sênior. Outra participação importante foi do Hemocentro que divulgou doação de sangue e medula, se fizeram presente acadêmicos dos cursos de Educação Física da UNOPAR junto a coordenadora do curso Professora Elsa.

Os grupos Concórdia, Amazônia Top de Vilhena recepcionaram os grupos Viva Feliz de Sapezal MT, ICEMAT e Felicidade Integração do Pantanal ambos de Cuiabá MT, mais 80 dançarinos tiveram oportunidade de integração demonstrando que a atividade é para todos.

A palestra de musicoterapia ficou por conta da professora Débora Romano e foi apresentada em dois momentos do evento.

Autor e fotos: Assessoria