COLORADO: Homem é detido após dupla tentativa do homicídio contra pai e filho

No fim da manhã deste sábado, 03, por volta das 11h00, uma guarnição da Policia Militar se deslocou até ao Bairro Santa Luzia, entre a Avenida Vilhena e a Rua Bartolomeu Bueno próximo Escola Julieta Vilela Veloso para verificar uma possível tentativa de homicídio. Segundo relato da vítima, Jorge Alves Lopes, 44 anos, ele comprou uma roçadeira do agressor José Felix do Nascimento, 54 anos, e o mesmo não pagou todo o preço combinado, sendo este o motivo apontado pela desavença.

Segundo depoimento da vítima, o agressor em posse de uma faca o chamou para conversar e no momento em que se aproximou José Felix desferiu um golpe, atingindo o braço esquerdo da vítima e este conseguiu escapar, impedindo que fosse atingido mais vezes. O agressor ainda foi até o pai de Jorge, Antônio Lopes, 72 anos, e ainda desferiu dois golpes, atingindo-o abaixo da axila esquerda, sendo que populares interviram e socorreram as vítimas até o hospital municipal.

Em uma rápida ação, os policiais militares localizaram José Felix do Nascimento em fuga ainda de posse da arma, sendo preso imediatamente pelo cometimento dos delitos de tentativa de homicídio e lesão corporal, sendo que o mesmo reagiu a prisão e de pronto foi imobilizado através do uso de algemas pelos policiais.

Os policiais responsáveis pela operação foram o Soldado PM Felix, Soldado PM Pietrangelo e Soldado PM Cavalcante.

Fonte: Ômega Noticias