Gestantes de quatro cidades do Cone Sul recebem enxovais do Programa Mãezinha Rondoniense

Pensando no bem estar das gestantes carentes da região sul do estado de Rondônia, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) adquiriu por meio de emenda parlamentar mil kits enxoval para atender às futuras mamães em situação de vulnerabilidade sócio econômica.

Esse projeto faz parte do Programa Mãezinha Rondoniense idealizado pelo Governo de Rondônia e na última semana os kits foram destinados por meio da SEAS – Secretaria Estadual de Assistência Social e Desenvolvimento. E logo encaminhados aos municípios beneficiados.

A coordenadora de assistência social do Estado, Ana Paula, esteve no Cone Sul, juntamente com as assistentes técnicas Edina Regina e Maley Carvalho para acompanharem a entrega dos enxovais.

Rosangela Donadon realizou a primeira entrega dos enxovais nesta quinta-feira, 01 de junho, ao município de Pimenteiras do Oeste, logo mais seguiu para Corumbiara e por último Cabixi. Todas as gestantes que receberam os kits estão cadastradas no CRAS de cada município.

Nesta sexta-feira, 02, a entrega aconteceu no município de Chupinguaia, mais de 130 gestantes foram contempladas com os enxovais. A deputada frisou a importância de favorecer um momento de segurança às mães, ofertando os kits, que são compostos com produtos de higiene, banheira, fraldas, lençóis, roupas e outros produtos. “Eu tenho certeza que, muitas mães que foram contempladas com esses enxovais realmente são mães que necessitam de apoio num momento tão importante que é a chegada do bebê. Ofertar condições para esta chegada do recém-nascido é muito gratificante pois como mãe, sei o quanto é especial esse momento”, disse a deputada.

A secretaria regional da Assistência Social do Cone Sul, Flora Pimenta, esteve presente em todas as entregas, agradecendo o apoio de todas as assistentes municipais que realizam um brilhante trabalho na área social de seus municípios.

Autor e fotos: Assessoria