Governador confirma antecipação de 50% do 13º para 30 de junho

O governador Confúcio Moura anunciou que irá antecipar 50% do 13º salário do funcionalismo público estadual na folha de pagamento de junho.

A informação foi repassada pelo chefe da Casa Civil, Emerson Castro, ao presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IFPE, Raniery Coelho nesta sexta-feira. Em vídeo, o próprio governador anunciou o feito aos servidores públicos.

A decisão do Governo significa a injeção de R$ 400 milhões na economia do Estado, e mais dinheiro girando no comércio. “Em oportunidades anteriores, fiz um pedido ao governador sobre a antecipação, em nome dos empresários que enfrentam uma rigorosa instabilidade econômica. Hoje, recebi a boa notícia do chefe da Casa Civil que mais uma vez ressaltou a parceria do Governo estadual com o setor produtivo”, comemorou o presidente Raniery Coelho. Estimativa é de que, com os efeitos indiretos, a movimentação na economia rondoniense deve chegar a R$ 1,3 bilhão.

O governador Confúcio Moura escreveu em sua página na internet a antecipação salarial dos servidores, afirmando que, enquanto a maioria dos estados sequer conseguem pagar a folha, Rondônia ainda consegue manter seus compromissos com o servidor. “Efetivamente, não se pode negar que é um indiscutível mérito de seu governo manter em dia o pagamento dos funcionários públicos e fazer, como faz agora, o adiantamento de metade do 13º salário”, comentou Raniery Coelho.

No link abaixo veja o vídeo do governador:

https://www.facebook.com/confucio.moura/videos/1687980554547144/

Autor: Assessoria

Foto: Extra de Rondônia