Integrantes da LCP são detidos com grande quantidade munições

A Fazenda Vilhena novamente foi alvo da polícia. Durante a operação Paz no Campo, policiais da Força Tática e Polícia Ambiental localizaram uma grande quantidade de munições de grosso calibre em posse dos assentados.

A apreensão aconteceu na tarde desta sexta-feira, 02, na Fazenda Jatobá, em um acampamento, onde estão centenas de pessoas que fazem parte de um movimento chamado de Liga dos Camponeses Pobres (LPC).

As viaturas estavam no acampamento fazendo contato com as famílias, quando um veículo GM Celta, de cor prata, se aproximou e ao notar a presença dos militares, os ocupantes do veículo tentaram fugir, mas foram impedidos pelos PMs.

Em revista ao veículo, os policias localizaram 50 cartuchos de espingarda calibre 12, além de 16 cartuchos calibre 28, e mais uma sacola contento 76 munições calibre 38 e uma caixa de espoletas.

Os suspeitos foram identificados como: Grauria Dragmar de Morais Amâncio, de 28 anos, Claudeir Ferreira Angil, de 29, Adelmo Umbelino dos Santos, de 32, Claudson da Silva Oliveira, de 38, e Marilon Silva Morais, de 34 anos.

As munições estavam dentro de mochilas que eles traziam para o acampamento. Questionados sobre a origem das munições, os suspeitos entraram em contradição.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão e foram trazidos para Vilhena, juntamente com o material apreendido.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia